Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

U SUBOTU JE OTVOREN OMLADINSKI KAMP „MLADI ČUVARI TRADICIJE“

ByGoran Nikolić

jun 28, 2026

U Kruševcu je otvoren omladinski kamp „Mladi čuvari tradicije“, u okviru projekta Kabineta ministarstva bez portfelja zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Grada. Tim povodom, u Gradskoj upravi, za više od 130 učesnika je priređen prijem. Cilj kampa je okupljanje mladih iz dijaspore i regiona kako bi kroz druženje, edukaciju i upoznavanje kulturno – istorijskog nasleđa Srbije jačali veze sa svojom maticom.

Sam naziv ovog kampa nosi važnu poruku – “da su upravo mladi ljudi ti koji će sačuvati ono najvrednije što jedan narod ima: identitet, jezik, običaje, kulturu i uspomene svojih predaka”, rekao je gradonačelnik Ivan Manojlović pozdravljaući prisutne

Gostoprimstvo grada Kruševca svojim rečima potvrdio je i predsednik Saveza srpskih društava iz Slovenije Milan Glamočanin iz Kranja, koji po treći put boravi u carskom gradu.

Nakon prijema usledio je defile kroz centar grada koji je ujedno označio zvanično otvaranje omladinskog kampa.

“Kruševac je pravo mesto za sticanje znanja o Srbiji. Ovde ćete upoznati grad koji je vekovima bio simbol državnosti, slobode i nacionalnog jedinstva. Siguran sam da ćete tokom narednih dana steći nova znanja, razviti nova prijateljstva i poneti uspomene koje će vas pratiti čitav život”, rekao je gradonačelnik Manojlović, otvarajući kamp. Otvaranju je prisustvovao i Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom.

By Goran Nikolić

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