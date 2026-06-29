U PORTI MANASTIRA RAVANICA SLUŽEN JE PARASTOS KNEZU LAZARU I POGINULIMA U KOSOVSKOM BOJU

Centralna državna ceremonija obeležavanja Vidovdana održana je u Kruševcu, a u porti manastira Ravanica služen je parastor za poginule u Kosovskom boju. Državnu delegaciju u manastiru Ravanica predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski. Liturgiji i služenju parastosa u čast knezu Lazaru i kosovskim junacima prisustvovao je Patrijarh srpski Porfirije.

Ravanica ima posebno mesto u sećanju na kneza Lazara, jer se njegove mošti danas nalaze upravo u toj svetinji. Njihov istorijski put bio je dug i težak. Posle seoba Srba mošti su prenete u manastir Vrdnik na Fruškoj gori, zatim su tokom Drugog svetskog rata bile u Beogradu, potom su prenete u Gračanicu, a 1989. godine vraćene su u Ravanicu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovali su prikazu sredstava i vojnih sistema na Pasuljanskim livadama. Prvo su dejstvovali sistemi „Pasars“ po vazdušnom cilju, a zatim su sa „Pancirima“ otvorili vatru i po ciljevima na zemlji. Na Pasuljanskim livadama je angažovano 130 sredstava i sistema i više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas i Manastir Ravanica, gde ga je dočekao patrijarh srpski Porfirije. Sa predsednikom Vučićem u poseti manastiru su i ministri Adrijana Mesarović, Milica Đurđević Stamenkovski, predsednik SNS Miloš Vučević, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević.

Manastir Ravanica je ženski pravoslavni manastir u blizini Ćuprije, a pripada Eparhiji braničevskoj Srpske pravoslavne crkve. Ravanica je zasnovana u drugoj polovini 14. veka, kao zadužbina srpskog kneza Lazara (1371-1389), a manastirska crkva posvećena je Vaznesenju Hristovom i u njoj se nalaze mošti ktitora, Svetog kneza Lazara.

Manastir Ravanica predstavlja zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.