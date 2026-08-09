UHAPŠENI ZBOG IZNUDE U KRUŠEVCU: POZAJMILI 40.000€, PA UZ PRETNJE TRAŽILI JOŠ 77.000€

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, efikasnim operativnim radom, uhapsili su D. A. (1983) i M. Ž. (1986) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda u saizvršilaštvu.

Kako se sumnja, osumnjičeni su u toku proteklih godinu dana oštećenom pozajmili novac u iznosu od 40.000 evra, gde su oštećenom pored glavnog duga utvrdili i mesečnu kamatu.

Nakon izvršene isplate glavnog duga, osumnjičeni su primenom sile i ozbiljne pretnje na život i telo oštećenom muškarcu tražili isplatu navodnog duga u iznosu od 77.000 evra.

Osumnjičenima je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni tužiocu.