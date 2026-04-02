ZAVRŠNO VEČE MEĐUNARODNOG FESTIVALA HUMORA I SATIRE “ZLATNA KACIGA”

U organizaciji Kulturnog centra Kruševac, a pod pokroviteljstvom grada, na završnoj večeri 34. Festivala humora i satire “Zlatna kaciga” dodeljene su nagrade i priznanja.

“Međunarodni festival humora i satire “Zlatna kaciga” jedan je od najprepoznatljivijih kulturnih događaja našeg grada, koji sa ponosom neguje savremeno stvaralaštvo, slobodu izražavanja i duh satire”, istakao je gradonačelnik Ivan Manojlović.

Nagrada za životno delo dodeljuje se za sveobuhvatno stvaralaštvo iz oblasti kulture, onim stvaraocima koji rođenjem, opredeljenjem ili stvaralaštvom pripadaju kruševačkoj kulturnoj sceni ali su svoje delo ugradili u riznicu nacionalnog kulturnog blaga. Ovogodišnji dobitnik je Dragan Nikolić, umetnički rukovodilac KUD “14. oktobar”.

Oni koji na poseban način ostvare, svojim radom, ugledom i ljubavlju, vezu sa našim carskim gradom zaslužuju prestižno priznanje Vitez od Čarapanije. Ovo prestižno priznanje pripalo je Branislavu Nediću, upravniku Kruševačkog pozorišta.

Nakon dodele nagrada izvedena je monodrama “Muškarci”, Kruševačkog pozorišta. Događaju su prisustvovali predstavnici političkog, kulturnog i javnog života grada.