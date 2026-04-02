RUKOVODSTVO GRADA ODRŽALO SASTANKE SA PREDSTAVNICIMA MESNIH ZAJEDNICA „DESPOT STEFAN“ I PEPELJEVAC

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i saradnici održali su radne sastanke sa predstavnicima mesnih zajednica Despot Stefan i Pepeljevac.

Sastanci sa predstavnicima mesnih zajednica deo su kontinuirane aktivnosti gradske uprave da bude dostupna građanima kako bi se na licu mesta upoznali sa trenutnom situacijom, prioritetima, planovima i potrebama stanovništva.

Sastanci su prilika da se pronađu rešenja za postojeće probleme i odrede prioriteti u radu u okviru plana i programa razvoja mesnih zajednica za naredni period.

Predstavnici lokalne samouprave do sada su obišli 50 od ukupno 54 mesne zajednice.