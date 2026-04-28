SAJAM OBRAZOVANJA U SREDU, SAJAM VISOKIH ŠKOLA I FAKULTETA U ČETVRTAK U KRUŠEVCU

Školska uprava u Kruševcu u saradnji sa Gradskom upravom grada Kruševca i Sportskim centrom Kruševac i ove godine organizuje Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije i Sajam visokih škola i fakulteta.

Na ovim sajmovima će učestvovati sve osnovne škole u Rasinskom okrugu i visoke škole i fakulteti iz cele Srbije sa kojima srednje škole Rasinskog okruga sarađuju. Cilj sajma je da učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola pruži pomoć pri izboru upisa željene srednje škole kao i više škole ilil fakulteta.

Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije održaće se u sredu, 29. aprila 2026. godine od 12 do 14 časova, a Sajam visokih škola i fakulteta u četvrtak, 30. aprila 2026. godine od 12 do 14 časova u Hali sportova u Kruševcu.