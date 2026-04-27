HUMANITARNI FESTIVAL, ZABAVA I KONCERT ZA MATIJU U ĆIĆEVCU, POTREBNO SKORO 13 MILIONA DINARA

apr 27, 2026

Matiji je dijagnostikovano retko i teško neurodegenerativno oboljenje uzrokovano mutacijom PANK2 gena (G31.8 Morbi systematis nervosi degenerativi specificati, alii) poznato kao Hallervorden-Spatz sindrom. Pored toga, prisutni su i mešoviti specifični poremećaji razvoja (F83 Disordines evolutionis specifici mixti), distrofija retine (H35.5 Dystrophia retinae hereditaria), kao i teška proteinsko-energetska pothranjenost (E43 Malnutritio proteinoenergetica gravis, non specificata). Bolest se progresivno pogoršava i dovodi do ozbiljnih motoričkih i neuroloških smetnji.

Kod Matije su izraženi problemi sa kretanjem, povišen mišićni tonus i otežana koordinacija pokreta. Naloge razume i izvršava. Verbalni kontakt se lako uspostavlja. Njegovo stanje zahteva stalni nadzor i pomoć u svakodnevnim aktivnostima. U daljem toku lečenja planirana je primena savremenih terapijskih metoda, uključujući primenu botulinum toksina, kao i razmatranje ugradnje DBS (duboke moždane stimulacije) koja može značajno doprineti poboljšanju kvaliteta života.

S obzirom na težinu bolesti, potrebu za dugotrajnim i kompleksnim lečenjem, kao i visoke troškove terapija, porodica nije u mogućnosti da samostalno obezbedi potrebna sredstva zbog čega se obraća svim humanim ljudima za pomoć u vidu donacija.

Potrebno je 12.806.000,00 dinara.

U Ćićevcu se organizuje Humanitarni festival 3. maja (od 17 do 20 sati), kao i Humanitarna zabava 15. maja u kafiću „Stari fensi“, ali i Humanitarni koncert 30. maja u Hali sportova u organizaciji veterana Kulturno-umetničkog društva „Moravac“ iz Ćićevca. Organizator je šira zajednica Ćićevca sa ciljem da se svi ujedinimo i pomognemo desetogodišnjem Matiji.

Matiji možete pomoći uplatom na dinarski račun: 160-6000002498728-25

uplatom na devizni račun: 160-6000002499375-24

ili slanjem SMS poruke sadržaja 1965 na 3030.

