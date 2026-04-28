KRUŠEVAČKA FILIJALA NSZ DONELA ODLUKE O DODELI 33 SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Kruševačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje – donela je odluke o dodeli 33 subvencije za samozapošljavanje po programu „Garancija za mlade”, a Krusevac je jedan od 3 grada u Srbiji koji je uključen u program. Mladima koji započinju sopstveni posao biće isplaćeno po 380.000 dinara za nabavku opreme.

Osim subvecija Mladima koji će započeti posao u Rasinskom okrugu, biće pruzena besplatna mentorska i savetodavna podrška u prvoj godini poslovanja, a Korisnik subvencije je dužan da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Program Garancija za mlade, omogućava nezaposlenima do 30 godina kvalitetnu ponudu za posao, obuku ili praksu u roku od 4 meseca od prijave na evidenciju.

U okviru ovog programa, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je javne pozive, uključujući podršku za samozapošljavanje, u filijalama Niš, Kruševac i Sremska Mitrovica.