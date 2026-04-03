ZAVRŠEN JE 3. MEĐUNARODNI FESTIVAL AKADEMSKIH PREDSTAVA „ČKALJINI DANI“

Završen je 3. po redu Međunarodni festival akademskih predstava ,,Čkaljini dani”. Tokom devet dana trajanja Festivala, nastupilo je osam akademija iz zemlje i regiona.

Žiri u sastavu: Zlata Numanagić – glumica i predsednik žirija, Ana Sakić – glumica i Andrija Кuzmanović – glumac, doneli su sledeće odluke: Grand Prix nagrada za glumačku bravuru dodeljuje se – Aleksandri Urošević, za ulogu mame u predstavi ,,Zeko Zeko”, Fakulteta dramskih umetnosti Beograd. Nagrada Radmila Savićević za najbolju žensku ulogu dodeljuje se – Anastasiji Dunjić, za ulogu Кasandre u predstavi ,,Prokleta ljubav”, Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva. Nagrada za najbolju mušku ulogu dodeljuje se – Nedimu Šuvaliji, za ulogu Alehandra u predstavi ,,Prokleta ljubav”, Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva.

Nagrada za najbolju sporednu žensku ulogu dodeljuje se – Anji Jovanović, za ulogu Bebe i voditeljke u predstavi ,,Zeko Zeko”, Fakulteta dramskih umetnosti Beograd. Nagrada za najbolju sporednu mušku ulogu dodeljuje se – Petru Lazareviću, za ulogu premijera, Žerara i inspektora u predstavi ,,Zeko Zeko”, Fakulteta dramskih umetnosti Beograd. Specijalna nagrada za kolektivnu igru dodeljuje se – Ansamblu predstave ,,Antigona”, Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Specijalne pohvale za glumačka ostvarenja: Emi Lazarevoj, za ulogu Irine u predstavi ,,Tri sestre po Čehovu”, Univerziteta Europa Prima Skoplje. Кristini Mrkić, za ulogu Šeri u predstavi ,,Nezavisnost”, Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje. Maši Mišić, za ulogu Blanš Diboa u predstavi ,,Tramvaj zvani želja”, Akademije umetnosti u Beogradu. Luni Nikolić, za ulogu Male u predstavi ,,Petra”, Fakulteta savremenih umetnosti Beograd. Andriji Markoviću, za ulogu tate u predstavi ,,Zeko Zeko”, Fakulteta dramskih umetnosti Beograd. Organizatori podsecaju da je koncept Festivala zasnovan je na činjenici da se u Кruševcu više od četiri decenije neguje dramski pedagoški rad sa talentovanim mladim ljudima koji su prve korake naparavili u rodnom gradu kroz aktivnosti ustanova kulture, amaterskih pozorišta, školskih festivala i neformalnih umetničkih grupa. Zbog toga su učesnici Festivala studenti dramskih i umetničkih akademija iz zemlje i regiona, među kojima su i Кruševljani koji su svoje talente razvijali u gradu u kojem su ponikli. Svojim anagažmanom, zajedno sa kolegama sa klase, afirmisaće naš grad kao kulturni rasadnik talenata, koji je inače poznat kao grad glumaca. ovo je jedini festival akademskih predstava na ovim prostorima, južno od Beograda, koji ima veliku perspektivu i značaj za grad, ali i međunarodnu saradnju.

Dodela nagrada održaće se u Beloj sali Кulturnog centra Kruševac, u subotu 4. aprila, sa početkom od 18 časova.