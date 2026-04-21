U KONJUHU SU U TOKU ZAVRŠNI RADOVI NA KOMLETNOM UREĐENJU ULICE DUŽINE OD 625 METARA

Nakon dogovora rukovodstava grada i predstavnika mesnih zajednica o prioritetima rada počela je realizacija po planu i program, te su tako u Konjuhu u toku završni radovi na komletnom uređenju ulice.

Na radnom sastanku u Konjuhu koji je održan pre dvadesetak dana, rukovodstvo grada sa meštanima dogovorilo je prioritete rada, u ovoj godini u cilju stvaranja biljih uslova života i rada u ovom mestu. Kao prioritet meštani Konjuha naveli su razvoj infrastrukture pre svega putne, zatim sređivanje Domova kultura, izradu projektne dokumentacije za kanalizaciju.

Nakon sagledanih mogućnosti počela je realizacija po planu i programu rada mesne zajednice Konjuh te se tako privode kraju radovi na uređenju ulice u dužini od 625 metara.

Na ovom potezu nalazi se oko tridesetak domaćinstava, radovi se finansiraju iz budžeta grada Kruševca, a izvođač je kruševačko predzeće Tehnogradnja.

Mesna zajednica Konjuh jedna je od najvećih na teritoriji Kruševca, a obuhvata 5 sela – osim Konjuha, Kamenare, Brajkovac, Komorane i Ljubavu.