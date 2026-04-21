Proizvode izlaže šest kazneno-popravnih ustanova: KPZ u Zabeli, Nišu, Somboru, Vaspitno-popravni dom u Kruševcu, KPZ za žene u Požarevcu i Okružni zatvor u Smederevu, koji drugi put predstavlja proizvodni program – rakije od više vrsta voća i ceđene sokove sa svog poljoprivrednog gazdinstva.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević rekao je da je u svim većim zavodima od 50 do 70 odsto radno angažovanih osuđenika u pogonima koji izrađuju drvne, metalske i poljoprivredne proizvode posle završene obuke licenciranih kuća.

Carević je dodao da poslodavci treba da pokažu društvenu odgovornost i zaposle bivša osuđena lica jer im se time stvaraju osnovni uslovi za sigurnu egzistenciju, a poslodavci dobijaju kvalifikovanu radnu snagu.

Osim proizvoda OZ Smederevo, na sajamskom prostoru izložen je i parkovski i baštenski mobilijar koji se proizvodi u zavodima u Zabeli i Nišu.

Posetioci će moći da pogledaju kućni tekstil iz krojačkog pogona KPZ za žene u Požarevcu, a deo programa odnosi se na druge zavode u zemlji, čime se ostvaruje ogromna ušteda novca u budžetu Republike Srbije.

KPZ Požarevac (Zabela) i Vaspitno-popravni dom u Kruševcu prošle godine su na ovom sajmu dobili specijalna priznanja za svoje proizvode, navodi se u saopštenju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.