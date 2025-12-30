ZAVRŠNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA KRUŠEVCA IVANA MANOJLOVIĆA

Povodom predstojećih Novogodišnjih i Božićnih praznika, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa saradnicima održao je završnu konferenciju za medije.

U ime grada i svoje lično ime, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović zahvalio se predstavnicima medija – na predanom radu, trudu i izdvojenom vremenu tokom ove godine. Gradonačelnik je sumirao rezultate rada u ovoj i najavio planove za narednu godinu.

Radiće se na školskim objektima – pre svega Gimnaziji, zatim OŠ „Dragomir Marković“, ali i brojnim drugim objektima obrazovnih ustanova. Biće osnovan i Regionalni centar za dualno obrazovanje. Gradiće se i park kod škole „Dositej Obradović“, po želji preminulog gradonačelnika Dragog Nestorovića.

Manojlović je najavio i otkrivanje spomenika Svetom Savi 27. januara, uz učešće Filharmonije sa Krfa.

Kao posebno značajan podatak, naveo je gradonačelnik i nikad nižu stopu nezaposlenih – u RUO ispod 14.000, dok je u Kruševcu manje od 6000.

U 2025. godini grad Kruševac je stekao vlasništvo i nad spomenikom kulture Kućom Simića, a inicirane su procedure i za pribavljanjem još nekih važnih kulturno – istorijskih objekata.

Nakon konferencije, u holu Gradske uprave održan je novogodišnji prijem za privrednike i predstavnike javnog i političkog života Kruševca.