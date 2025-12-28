POSLEDNJE DANE OVE GODINE OBELEŽIĆE HLADNA JUTRA I UGLAVNOM OBLAČNO I VETROVITO VREME

U Srbiji u ponedeljak jutro hladno, mestimično sa slabim, a na jugu ponegde i umerenim mrazem, iznad većeg dela biće i vedro, samo na istoku Srbije umereno do potpuno oblačno. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -6 do 2, a najviša od 4 do 9°C. Upozorenje: Tmin < -5°C, verovatnoća 80%

U ponedeljak u Kruševcu posle hladnog jutra, sunčano i malo toplije tokom dana. Temperatura od -3 do 4°C.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak: Biometeorološka situacija biće relativno povolјna za većinu hronično obolelih. Oprez je i dalјe neophodan kod cerebrovaskularnih bolesnika. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i bolova u zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje, u skladu sa termičkim uslovima.

U Srbiji u utorak jutro vedro i hladno sa slabim, a na jugu ponegde i umerenim mrazem. Pre podne na severu, a posle podne i uveče u ostalim krajevima prolazno naoblačenje uz uglavnom suvo vreme, tek ponegde sa kratkotrajnim snegom. Vetar ujutro slab, u toku dana umeren i jak, u istočnoj Srbiji povremeno i olujni, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -8 do 0, a najviša od 3 do 6°C. Upozorenje: Tmin < -5°C, verovatnoća 95%

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno. Najniža temperatura -4, najviša do 5°C.

Biometeorološka prognoza za utorak: Cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti promenlјivo raspoloženje, bolovi u mišićima i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.

U Srbiji u sredu jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem. U toku dana promenljivo oblačno i suvo. Uveče na severu, a tokom noći ponegde u ostalim krajevima kratkotrajni sneg. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 do -1, a najviša od 0 do 4°C. Upozorenje: Tmin < -5°C, u planinskim predelima Tmin < -10°C, verovatnoća 90%

U sredu u Kruševcu pretežno oblačno i sa vetrom. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna oko 0°C.

U Srbiji u četvrtak jutro hladno sa slabim, a na jugu i umerenim mrazem. U toku dana na severu i zapadu pretežno sunčano. U ostalim krajevima ujutru i pre podne pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom, posle podne razvedravanje. Vetar umeren i jak severozapadni, posle podne u skretanju na južni. Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša od 0 do 4°C. Upozorenje: Tmin < -5°C, u planinskim predelima Tmin < -10°C, verovatnoća 90%

U četvrtak u Kruševcu uglavnom oblačno, malo toplije i bez padavina. Najniža temperatura -6, najviša do 5°C.

Prognoza vremena za period od 02. do 06. januara 2026. godine: U petak novo naoblačenje, koje će mestimično usloviti sneg, a u nižim predelima ponegde i kišu. Za vikend uglavnom suvo, a zatim ponovo sa padavinama i to kišom, dok će samo na visokim planinama padati sneg.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.