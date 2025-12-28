KARATE KLUB KRUŠEVAC: IZABRANI I NAGRAĐENI NAJUSPEŠNIJI TAKMIČARI U 2025. GODINI

Karate klub Kruševac je upriličio tradicionalnu podelu novogodišnjih paketića i slikanje sa Deda Mrazom, a zatim i nagradio najuspešnije takmičare i prijatelje kluba tokom 2025. godine.
Najuspešniji karatista u 2025. godini je Lazar Simić.
Najuspešnija karatistkinja u 2025. godini je Laura Isidorović.
Nagrađene su i najuspešnije takmičarke u tekućoj godini:
- I mesto – Simić Milena
II mesto – Đorđević Kristina
III mesto – Miletić Teodora
Najuspešniji takmičari u tekućoj godini su:
- I meato – Nedeljković Đorđe
II mesto – Janković Đorđe
III mesto – Ristić Tadia
Nagrađeni su najbolji mladi takmičari i takmičarke:
- I mesto – Živković Marko
II mesto – Janković Strahinja
III mesto – Ivanović Lazar i Stojković Uroš
- I mesto – Pavlović Helena
II mesto – Stanojlović Đurđa
III mesto – Đurić Petra
Nagrađeni su i najbolji najmlađi takmičari i takmičarke:
- I mesto – Bonić Joakim
II mesto – Bogosavljević Vasilije
III mesto – Stanojlović Veljko
- I mesto – Stamenković Ana
II mesto – Stojanović Lola
III mesto – Pavlović Danica
Mladi karate talenti su takođe poneli pehare kući:
- I mesto – Milojević Katarina
II mesto – Krpić Anđela
III mesto – Milošević Magdalena
- I mesto – Mijajlović Arsen
II mesto – Nikolić Dimitrije
III mesto – Veljković Aleksej
Najmlađi karate talenti su takođe nagrađeni:
- I mesto – Ilić Lenka
II mesto – Pavlović Đina
III mesto – Krpić Anastasija
- I mesto – Živanović Luka
II mesto – Radivojević Relja
III mesto – Stepanović Pavle
Plakete su dodeljene trenerima i sudijama:
1. Ašanin Miloš
2. Radisavljević Lazar
3. Mićić Aleksandra
4. Krstić Petar
5. Simić Nikola
6. Banović Bogosavljević Marija
7. Ilić Dimitrije
8. Mijatović Dušan
Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je najtrofejnijoj takmičarki karate kluba Kruševac, svih vremena, Neveni Simić, koja je tri puta ponela titulu svetske šampionke i čak 7 puta bila evropska šampionka, ali je, nažalost, zbog povrede prerano završila svoju takmičarsku karijeru.
Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je Trayal korporaciji, prijateljima i donatorima karate kluba Kruševac. Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je i Gradu Kruševcu. Nagradu je primila, pomoćnica gradonačelnika za sport i omladinu, Nevena Plavšić.
Plakete za doprinos u radu i razvoju, na osnovu izuzetne saradnje, uručene su sledećim školama:
- OŠ “Dragomir Marković”
- OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”
- OŠ “Brana Pavlović”, Konjuh
- OŠ “Despot Stefan”, Gornji Stepoš
Plaketu za doprinos u radu i razvoju karate kluba Kruševac dobila je I televizija “Jefimija”.