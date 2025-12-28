KARATE KLUB KRUŠEVAC: IZABRANI I NAGRAĐENI NAJUSPEŠNIJI TAKMIČARI U 2025. GODINI

Karate klub Kruševac je upriličio tradicionalnu podelu novogodišnjih paketića i slikanje sa Deda Mrazom, a zatim i nagradio najuspešnije takmičare i prijatelje kluba tokom 2025. godine.

Najuspešniji karatista u 2025. godini je Lazar Simić.

Najuspešnija karatistkinja u 2025. godini je Laura Isidorović.

Nagrađene su i najuspešnije takmičarke u tekućoj godini:

I mesto – Simić Milena

II mesto – Đorđević Kristina

III mesto – Miletić Teodora

Najuspešniji takmičari u tekućoj godini su:

I meato – Nedeljković Đorđe

II mesto – Janković Đorđe

III mesto – Ristić Tadia

Nagrađeni su najbolji mladi takmičari i takmičarke:

I mesto – Živković Marko

II mesto – Janković Strahinja

III mesto – Ivanović Lazar i Stojković Uroš

I mesto – Pavlović Helena

II mesto – Stanojlović Đurđa

III mesto – Đurić Petra

Nagrađeni su i najbolji najmlađi takmičari i takmičarke:

I mesto – Bonić Joakim

II mesto – Bogosavljević Vasilije

III mesto – Stanojlović Veljko

I mesto – Stamenković Ana

II mesto – Stojanović Lola

III mesto – Pavlović Danica

Mladi karate talenti su takođe poneli pehare kući:

I mesto – Milojević Katarina

II mesto – Krpić Anđela

III mesto – Milošević Magdalena

I mesto – Mijajlović Arsen

II mesto – Nikolić Dimitrije

III mesto – Veljković Aleksej

Najmlađi karate talenti su takođe nagrađeni:

I mesto – Ilić Lenka

II mesto – Pavlović Đina

III mesto – Krpić Anastasija

I mesto – Živanović Luka

II mesto – Radivojević Relja

III mesto – Stepanović Pavle

Plakete su dodeljene trenerima i sudijama:

1. Ašanin Miloš

2. Radisavljević Lazar

3. Mićić Aleksandra

4. Krstić Petar

5. Simić Nikola

6. Banović Bogosavljević Marija

7. Ilić Dimitrije

8. Mijatović Dušan

Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je najtrofejnijoj takmičarki karate kluba Kruševac, svih vremena, Neveni Simić, koja je tri puta ponela titulu svetske šampionke i čak 7 puta bila evropska šampionka, ali je, nažalost, zbog povrede prerano završila svoju takmičarsku karijeru.

Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je Trayal korporaciji, prijateljima i donatorima karate kluba Kruševac. Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je i Gradu Kruševcu. Nagradu je primila, pomoćnica gradonačelnika za sport i omladinu, Nevena Plavšić.

Plakete za doprinos u radu i razvoju, na osnovu izuzetne saradnje, uručene su sledećim školama:

OŠ “Dragomir Marković”

OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”

OŠ “Brana Pavlović”, Konjuh

OŠ “Despot Stefan”, Gornji Stepoš

Plaketu za doprinos u radu i razvoju karate kluba Kruševac dobila je I televizija “Jefimija”.