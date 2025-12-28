Jefimija TV, Kruševac

Društvo Sport Vesti

KARATE KLUB KRUŠEVAC: IZABRANI I NAGRAĐENI NAJUSPEŠNIJI TAKMIČARI U 2025. GODINI

ByGoran Nikolić

dec 28, 2025

Karate klub Kruševac je upriličio tradicionalnu podelu novogodišnjih paketića i slikanje sa Deda Mrazom, a zatim i nagradio najuspešnije takmičare i prijatelje kluba tokom 2025. godine.

Najuspešniji karatista u 2025. godini je Lazar Simić.

Najuspešnija karatistkinja u 2025. godini je Laura Isidorović.

Nagrađene su i najuspešnije takmičarke u tekućoj godini:

  • I mesto – Simić Milena
    II mesto – Đorđević Kristina
    III mesto – Miletić Teodora

Najuspešniji takmičari u tekućoj godini su:

  • I meato – Nedeljković Đorđe
    II mesto – Janković Đorđe
    III mesto – Ristić Tadia

Nagrađeni su najbolji mladi takmičari i takmičarke:

  • I mesto – Živković Marko
    II mesto – Janković Strahinja
    III mesto – Ivanović Lazar i Stojković Uroš
  • I mesto – Pavlović Helena
    II mesto – Stanojlović Đurđa
    III mesto – Đurić Petra

Nagrađeni su i najbolji najmlađi takmičari i takmičarke:

  • I mesto – Bonić Joakim
    II mesto – Bogosavljević Vasilije
    III mesto – Stanojlović Veljko
  • I mesto – Stamenković Ana
    II mesto – Stojanović Lola
    III mesto – Pavlović Danica

Mladi karate talenti su takođe poneli pehare kući:

  • I mesto – Milojević Katarina
    II mesto – Krpić Anđela
    III mesto – Milošević Magdalena
  • I mesto – Mijajlović Arsen
    II mesto – Nikolić Dimitrije
    III mesto – Veljković Aleksej

Najmlađi karate talenti su takođe nagrađeni:

  • I mesto – Ilić Lenka
    II mesto – Pavlović Đina
    III mesto – Krpić Anastasija
  • I mesto – Živanović Luka
    II mesto – Radivojević Relja
    III mesto – Stepanović Pavle

Plakete su dodeljene trenerima i sudijama:

1. Ašanin Miloš
2. Radisavljević Lazar
3. Mićić Aleksandra
4. Krstić Petar
5. Simić Nikola
6. Banović Bogosavljević Marija
7. Ilić Dimitrije
8. Mijatović Dušan

Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je najtrofejnijoj takmičarki karate kluba Kruševac, svih vremena, Neveni Simić, koja je tri puta ponela titulu svetske šampionke i čak 7 puta bila evropska šampionka, ali je, nažalost, zbog povrede prerano završila svoju takmičarsku karijeru.

Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je Trayal korporaciji, prijateljima i donatorima karate kluba Kruševac. Najviše priznanje, Zlatna plaketa za doprinos u radu i razvoju, dodeljena je i Gradu Kruševcu. Nagradu je primila, pomoćnica gradonačelnika za sport i omladinu, Nevena Plavšić.

Plakete za doprinos u radu i razvoju, na osnovu izuzetne saradnje, uručene su sledećim školama:

  • OŠ “Dragomir Marković”
  • OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”
  • OŠ “Brana Pavlović”, Konjuh
  • OŠ “Despot Stefan”, Gornji Stepoš

Plaketu za doprinos u radu i razvoju karate kluba Kruševac dobila je I televizija “Jefimija”.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

POSLEDNJE DANE OVE GODINE OBELEŽIĆE HLADNA JUTRA I UGLAVNOM OBLAČNO I VETROVITO VREME

dec 29, 2025 Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

URUČENA GODIŠNJA PRIZNANJA NAJUSPEŠNIJIM SPORTISTIMA, SPORTSKIM EKIPAMA I SPORTSKIM RADNICIMA U KRUŠEVCU

dec 28, 2025 Goran Nikolić
Hronika Vesti

PORODIČNA TRAGEDIJA U KRUŠEVCU: SUMNJA SE DA JE MUŠKARAC NOŽEM UBIO RODITELJE, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO

dec 27, 2025 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

POSLEDNJE DANE OVE GODINE OBELEŽIĆE HLADNA JUTRA I UGLAVNOM OBLAČNO I VETROVITO VREME

29.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

KARATE KLUB KRUŠEVAC: IZABRANI I NAGRAĐENI NAJUSPEŠNIJI TAKMIČARI U 2025. GODINI

28.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

URUČENA GODIŠNJA PRIZNANJA NAJUSPEŠNIJIM SPORTISTIMA, SPORTSKIM EKIPAMA I SPORTSKIM RADNICIMA U KRUŠEVCU

28.12.2025. Goran Nikolić
Hronika Vesti

PORODIČNA TRAGEDIJA U KRUŠEVCU: SUMNJA SE DA JE MUŠKARAC NOŽEM UBIO RODITELJE, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO

27.12.2025. Goran Nikolić