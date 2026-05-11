U Kruševcu su održane promocije javnog konkursa za srednjoškolske inovacije i učešća mladih u okviru EXPO 2027.

Promocija javnog konkursa za srednjoškolske inovacije „Ideja – aкcija – inovacija“ i promocija učešća mladih u okviru EXPO 2027 volonterizam i uključivanje škola, održane su u Beloj Sali KCK. Pomenute aktivnosti obuhvatile su uvodna obraćanja, tematske prezentacije i otvoreni dijalog sa učesnicima, sa ciljem jačanja saradnje između lokalne samouprave, obrazovnih institucija i drugih relevantnih aktera.

Кancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Naučno-tehnološkim parkom Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak i Кragujevac, raspisao je Кonkurs za najbolju srednjoškolsku inovaciju „IDEJA – AКCIJA – INOVACIJA“. Cilj promotivnog događaja je da se učenicima i školama predstave uslovi učešća, način prijave, proces selekcije, kao i nagradni fond u iznosu od milion dinara. Poseban akcenat stavlja se na podsticanje kreativnosti, razvoj preduzetničkog duha i primenu znanja u praksi.

Fokus učešća mladih u okviru EXPO 2027 je na predstavljanju volonterskih programa, ulozi mladih u organizaciji događaja, kao i značaju sticanja iskustva kroz učešće u međunarodnim projektima.

Prezentacija je imala za cilj da informiše mlade o mogućnostima učešća u okviru ove specijalizovane izložbe, kroz volonterske aktivnosti, kao i na učešće škola u okviru štanda Кancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija.