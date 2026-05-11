U OŠ ”VUK KARADŽIĆ” ODRŽANO TAKMIČENJE NA TEMU “ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU”

OŠ „Vuk Karadžić“ u Kruševcu redovni je domaćin opštinskog i okružnog takmičenja na temu „Šta znaš o saobraćaju“, koje se tradicionalno organizuje uz podršku Saveta za bezbednost saobraćaja. Ovo takmičenje okuplja učenike osnovnih škola koji pokazuju znanje o propisima i veštinu u vožnji bicikala na poligonu u dvorištu škole.

Takmičari koji ostvare najbolje rezultate ostvaruju plasman na okružno takmičenje. Cilj ovih aktivnosti je unapređenju saobraćajne kulture među mladima i edukacija o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Reč je o zvaničnom takmičenju Ministarstva prosvete, koje se organizuje uz podršku AMSS, Ministarstva unutrašnjih poslova i škola.