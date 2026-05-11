DVODNEVNI SAJAM CVEĆA OTVOREN U KRUŠEVCU

maj 11, 2026

Na Prazničnom trgu na Kosturnici, otvoren je dvodnevni Sajam cveća, koji tradicionalno organizuje RPK Kruševac.

Deveti po redu Sajam cveća koji kruševačka Privredna komora organizuje u cilju promocije cvećarstva i hortikulture, ali i kao podršku domaćim proizvođačima cveća i sadnog materjala. Ova manifestacija koja je organizovana po 9. put prilika je za nove kontakte, razmenu iskustava i umrežavanje domaćih proizvožača.

Otvaranje Sajma cveća, uprilčeno je programom mališana vrtića iz Kruševca i Trstenika, a učesnike i sve prisutne u ime grada pozdravila je pomoćnica gradonačelnika Snežana Aleksić.

Osim proizvođaca cveća učešće na Sajmu uzeli su izlagači proizvoda starih zanata i domaćih rukotvorina, kao i udruženja osoba sa invaliditetom. Sajam cveća na Prazničnom trgu na Kosturnici ove godine traje dva dana, odnosno 11. i 12. maja.

