RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODNOG SISTEMA U NEMANJINOJ ULICI U KRUŠEVCU

U Nemanjinoj ulici u Kruševcu u toku su radovi na rekonstrukciji toplovodnog sistema i to na delu na kom su tokom grejne sezone uočeni problemi u funkcionisanju.

Kruševačka „Gradska toplana“ nakon završetka grejne sezone, krenula je u realizaciju radova koje predstavljaju proveru celokupnog sistema kao pripremu za narednu sezonu. Naime, JКP „Gradska toplana“ Кruševac počela je redovne aktivnosti na održavanju i unapređenju Sistema u cilju priprema svih kapaciteta kako bi narednu grejnu sezonu dočekali sigurno i stabilno. S tim u vezi u Nemanjinoj ulici počela je rekonstrukcija dela toplovodnog Sistema na delu na kom su tokom prethodne grejne sezone evidentirani problemi u funkcionisanju.

Radovi u Nemanjinoj ulici teku planiranom dinamikom, a po završetku istih biće rešen problem na toplovodnoj mreži, čime će se obezbediti sigurno i stabilno snabdevanja toplotnom energijom.