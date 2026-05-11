POVODOM 150 GODINA CRVENOG KRSTA DODELJENA PRIZNANJA NAJAKTIVNIJIM DAVAOCIMA I PROMOTERIMA

Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davaoca krvi i 150 godina postojanja Crvenog krsta, dodeljena su priznanja najaktivnijim davaocima i promoterima ove humane aktivnosti.

Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se svake godine 11. maja, u okviru Nedelje Crvenog krsta (8. do 15. maj), u čast prvog dobrovoljnog davalaca krvi, Budimira Gajića, koji je 1916. godine na Solunskom frontu darivanjem krvi spasio život svom saborcu i odbijajući poštedu otišao u novu borbu. Tradicionalno obeležavajući ovaj datum, Gradska organizacija Crvenog krsta Kruševac organizovala je svečanost u Mozaik sali, na kojoj su dodeljena priznanja najaktivnijim davaocima i promoterima ove humane aktivnosti.

Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi značajan je jer objedinjuje sve principe okupljene oko najstarije humanitarne organizacije u našem gradu i povezuje u dobročinstvu punih 150 godina.

Simbole zahvalnosti dobili su davaoci za 35, 50, 75 i 100 darivanja tečnosti koja život znači.

Ovim povodom uručene su i nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Kruševca čiji su likovni, literarni i video radovi proglašeni najboljim na ovogodišnjem konkursu „Krv život znači“.

Plaketa “Široko srce” uručena je najistaknutijim prijateljima akcija dobrovoljnog davalaštva krvi i to DM drogeriji, mesnoj zajednici Jasika, Sokolskom društvu Kruševac i medicinskoj školi.