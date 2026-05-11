MATIČARI U SUBOTU OBELEŽILI 80 GODINA POSTOJANJA MATIČNE SLUŽBE

ByGoran Nikolić

maj 11, 2026

Matičari u Kruševcu obeležili su u subotu, 9. maja 80 godina postojanja službe.

Matičari u Kruševcu tradicionalno su obeležili svoj dan, 9. maj – Dan matičara Srbije, podsećajući na 1946. godinu kada je donet prvi Zakon o državnim matičnim knjigama. Obeležavajući jubilej, priređen im je prijem u Mozaik sali gde provode najlepši deo radnog vremena. Pozdravila ih je načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić.

U ime matičara obratila se Zorica Ostojić koja je istakla da osam decenija trajanja službe predstavlja na hiljade životnih priča koje su upisane u matične knjige.

Matična služba Gradske uprave Kruševac jedna je od najefikasnijih u Srbiji, nagrađena od Ministarstva državne uprave pre 4 godine. Funkcioniše u okviru Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove. Sve matične knjige su prevedene u elektronski oblik, što omogućava građanima da brže dođu do dokumenata kroz Centralni registar. Pored lokalnih knjiga, zaduženi su i za vođenje matičnih knjiga za nekoliko opština sa Kosova i Metohije.

