SRPSKA NAPREDNA STRANKA KRUŠEVAC ODRŽALA NARODNI SKUP U VELIKOJ LOMNICI

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu organizovao je veliki narodni skup u Velikoj Lomnici.

Skupu su prisustvovali članovi i simpatizeri SNS-a iz Kruševca i okoline, a među govornicima su bili ministar odbrane i član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić, ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić, kao i predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević.

Obraćajući se okupljenima, Gašić je ocenio da je Srbija u prethodnom periodu bila izložena pritiscima i kritikama, ali da građani, kako je naveo, žele nastavak razvoja i infrastrukturnih ulaganja.

Predsednik SNS-a, Miloš Vučević izjavio je da će stranka biti spremna za izbore, bez obzira na termin njihovog održavanja.

Nakon obraćanja funkcionera SNS na skupu u Lomnici, druženje je nastavljeno uz bogat kulturni i sportski program.