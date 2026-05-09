Jefimija TV, Kruševac

Društvo Sport Vesti

SA JKA EVROPSKOG PRVENSTVA U NORVEŠKOJ KARATE KLUB „KRUŠEVAC“ DONOSI VIŠE MEDALJA

ByGoran Nikolić

maj 9, 2026

Na JKA evropskom prvenstvu 2026 u Bergenu, u Norveškoj, član Karate kluba “Kruševac” Đorđe Nedeljković je šampion Evrope!!! Seniori kate individualno takođe zlatna medalja!!!

14-15 borba tim srebrna medalja: Ristić Tadia (karate klub Kruševac), Ivanović Lav, Simić Lazar (karate klub Aleksandrovac).

14-15 kata tim srebrna medalja: Miletić Teodora, Pavlović Helena (karate klub Kruševac) i Dukadinoski Irina.

14-15 kata tim bronzana medalja: Ivanović Lav, Simić Lazar i Ristić Tadia (karate klub Kruševac).

18-20 kata tim srebrna medalja: Simić Milena, Isidorović Laura i Đorđević Kristina, članice Karate kluba Kruševac.

