SA JKA EVROPSKOG PRVENSTVA U NORVEŠKOJ KARATE KLUB „KRUŠEVAC“ DONOSI VIŠE MEDALJA

Na JKA evropskom prvenstvu 2026 u Bergenu, u Norveškoj, član Karate kluba “Kruševac” Đorđe Nedeljković je šampion Evrope!!! Seniori kate individualno takođe zlatna medalja!!!
14-15 borba tim srebrna medalja: Ristić Tadia (karate klub Kruševac), Ivanović Lav, Simić Lazar (karate klub Aleksandrovac).
14-15 kata tim srebrna medalja: Miletić Teodora, Pavlović Helena (karate klub Kruševac) i Dukadinoski Irina.
14-15 kata tim bronzana medalja: Ivanović Lav, Simić Lazar i Ristić Tadia (karate klub Kruševac).
18-20 kata tim srebrna medalja: Simić Milena, Isidorović Laura i Đorđević Kristina, članice Karate kluba Kruševac.