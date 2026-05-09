UHAPŠENA DVOJICA MLADIĆA U KRUŠEVCU ZBOG SUMNJE DA SU SINOĆ UBILI DVADESETDVOGODIŠNJAKA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (2005) i A. K. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo.

Oni se sumnjiče da su sinoć oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneli više ubodnih rana i pobegli.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene.

Njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.