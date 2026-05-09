Jefimija TV, Kruševac

Hronika Vesti

UHAPŠENA DVOJICA MLADIĆA U KRUŠEVCU ZBOG SUMNJE DA SU SINOĆ UBILI DVADESETDVOGODIŠNJAKA

ByGoran Nikolić

maj 9, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (2005) i A. K. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo.

Oni se sumnjiče da su sinoć oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneli više ubodnih rana i pobegli.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene.

Njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Sport Vesti

SA JKA EVROPSKOG PRVENSTVA U NORVEŠKOJ KARATE KLUB „KRUŠEVAC“ DONOSI VIŠE MEDALJA

maj 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

SVETSKI DAN CRVENOG KRSTA I CRVENOG POLUMESECA OBELEŽEN U KRUŠEVCU

maj 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ASOCIJACIJE TOPLANA SRBIJE U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

maj 8, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Sport Vesti

SA JKA EVROPSKOG PRVENSTVA U NORVEŠKOJ KARATE KLUB „KRUŠEVAC“ DONOSI VIŠE MEDALJA

09.05.2026. Goran Nikolić
Hronika Vesti

UHAPŠENA DVOJICA MLADIĆA U KRUŠEVCU ZBOG SUMNJE DA SU SINOĆ UBILI DVADESETDVOGODIŠNJAKA

09.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SVETSKI DAN CRVENOG KRSTA I CRVENOG POLUMESECA OBELEŽEN U KRUŠEVCU

08.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ASOCIJACIJE TOPLANA SRBIJE U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

08.05.2026. Goran Nikolić