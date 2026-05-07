TRIBINA ZA MLADE U KRUŠEVCU “NA MATURU BEZ AUTOMOBILA”

U okviru kampanje Agencije za bezbednost saobraćaja i grada Kruševca “Na maturu bez automobila”, u Domu sindikata održana je tribina za mlade.

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod nazivom „Na maturu bez automobila”, koja će ove godine obuhvatiti više od 60 lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Cilj kampanje je prevencija stradanja mladih u saobraćaju kroz podizanje svesti o rizicima brze vožnje, upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i drugih oblika nebezbednog ponašanja u saobraćaju, uz snažan apel maturantima na odgovorno ponašanje u saobraćaju, posebno u jednom od najvažnijih i najemotivnijih trenutaka u njihovom životu – proslavi mature.

Poseban deo tribina posvećen je ličnom svedočenju osobe koja je preživela saobraćajnu nezgodu i zadobila teške telesne povrede i trajni invaliditet, kako bi se mladima na neposredan i snažan način ukazalo na posledice neodgovornog ponašanja u saobraćaju.

Kroz ovu kampanju mladi imaju priliku da se upoznaju sa rizicima nebezbednog ponašanja u saobraćaju i načinima kako da ih izbegnu, sa ciljem da se podstakne razvijanje odgovornih stavova i smanji stradanje mladih u saobraćaju. Takođe, aktivnosti kampanje realizovaće se i putem društvenih mreža, kroz informativne i edukativne sadržaje, kao i kroz nagradne igre namenjene mladima.

Kampanja „Na maturu bez automobila” će trajati do juna meseca. U narednim danima, Agencija za bezbednost saobraćaja održaće tribine širom Srbije, u svim lokalnim samoupravama koje su uzele učešće u kampanji, njih preko 60.