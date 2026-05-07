Danas je u Kruševcu potpisan Sporazum o realizacji lokalnog plana zapošljavanja za 2026. godinu između Grada Kruševca i Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Kruševac.

Sedamnaesti put po redu Grad Kruševac sa Nacionalnom službom za zapošljavanje potpisuje sporazum o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja. Ove godine Grad je izdvojio 18 miliona dinara, a iz budžeta Republike Srbije dobijeno 17 miliona 294 hiljade 117 dinara.

Sa nešto više od 35 miliona dinara biće finansirane mere i to: subvencija za samozapošljavanje za 72 lica, subvencije poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih 17 lica i stručna praksa 8 lica. Ukupno 97 lica mogu ostvariti jednu od ovih mera.

Za sprovođenje Javnih radova Grad je iz budžeta izdvojio 3 miliona dinara, a tehničku podršku pruža Nacionalna služba za zapošljavanje.

Da podsetimo, prošle godine ukupna sredstva iznosila su oko 33,3 miliona dinara, od čega je iz gradskog budžeta izdvojeno 17 miliona dinara. Lokalni akcioni plan za 2025. godinu je uspešno sproveden ukupno je uključeno 84 lica, od čega je 62 otpočelo sopstveni biznis.