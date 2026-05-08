Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

SVETSKI DAN CRVENOG KRSTA I CRVENOG POLUMESECA OBELEŽEN U KRUŠEVCU

ByGoran Nikolić

maj 8, 2026

Povodom obeležavanja međunarodnog dana Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, na Trgu glumaca održana ulična informativna akcija.

Današnjom akcijom na Trgu glumaca u Kruševcu počelo je obeležavanje nedelje Crvenog krsta koja će trajati do 15. maja.

Ovogodišnji slogan Svetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumeseca  „Ujedinjeni u humanosti“ podseća na značaj promovisanja humanih vrednosti, solidarnosti, empatije i zajedničkog rada na smanjenju ljudske patnje i izgradnji snažnih i otpornih zajednica.

Inače, Crveni krst Srbije ove godine slavi značajan jubilej, 150 godina od osnivanja.

Crveni krst svoju ulogu ostvaruje kako u vanrednim okolnostima – tokom elementarnih nepogoda, kriznih situacija i sukoba, tako i kroz svakodnevne aktivnosti koje uključuju dobrovoljno davanje krvi, edukativne programe, pomoć socijalno ugroženim građanima i rad sa decom i mladima.

Tokom Nedelje Crvenog krsta, organizovaće ce se brojne akcije i programi kako bi se građani podsetiti na značaj humanosti, međusobne podrške i uključivanja u volontiranje.

Obeležavanje Svetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ujedno predstavlja i priliku da se oda priznanje hiljadama volontera i humanitarnih radnika koji svakodnevno pružaju pomoć ljudima u teškim životnim okolnostima.

