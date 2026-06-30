KRUŠEVAČKA STOMATOLOGIJA JE NABAVILA NAJSAVREMENIJI DIGITALNI RENDGEN APARAT ZA SNIMANJE ZUBA

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Kruševac nabavila je najsavremeniji digitalni rendgen aparat za snimanje zuba, uz pomoć Grada Kruševca koji je iz budžeta obezbedio finansijska sredstva. Ova vredna investicija značajno će unaprediti kvalitet pružanja zdravstvenih usluga i olakšati rad medicinskom osoblju.

Pacijenti više ne moraju da odlaze u druge ustanove radi snimanja zuba. Sada kompletnu uslugu – od dijagnostike do lečenja – mogu dobiti na jednom mestu, brzo i efikasno. Novi aparat donosi brojne prednosti za pacijente.

Stomatološka služba Doma zdravlja Kruševac radi sedam dana u nedelji sa dežurstvima, a usluge ove službe koriste pacijenti sa cele teritorije Rasinskog okruga.

Nabavkom ovog aparata, kruševački Dom zdravlja nastavlja sa modernizacijom opreme. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu ostaje posvećena očuvanju oralnog zdravlja svih sugrađana, kroz primenu najmodernijih medicinskih standarda.