PONOVO ISTI NASLOV: JOŠ JEDAN PORAZ FUDBALSKOG KLUBA NAPREDAK

Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su kao gosti kruševački Napredak 1:0 u meču 15. kola Superlige. Strelac jedinog gola bio je Filip Žunić, u prvim minutima susreta u Kruševcu, sa bele tačke.

Fudbaleri kruševačkog Superligaša su do kraja utakmice imali bolje prilike, ali rezultat se ipak nije menjao, tako da je ekipa Nenada Lalatovića iz Kruševca odnela sva tri boda.

Od 15 odigranih utakmica ove sezone, FK Napredak je upisao devet poraza, pet nerešenih susreta i jednu pobedu. Na polovini šampionata, FK Napredak je, sa 8 osvojenih bodova, na poslednjoj, 16. poziciji na tabeli.

U domaćem prvenstvu sledi pauza. U narednom, 16. kolu Superlige Srbije, kruševački fudbaleri dočekuju FK Čukarički.