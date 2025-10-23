RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE I NAPREDAK 12 ORGANIZOVALI FESTIVAL MINI RUKOMETA U KRUŠEVCU

U cilju promocije rukometa i podsticanja dece na bavljenje sportom i stvaranje zdravih životnih navika, danas je u Kruševcu održan Festival mini rukometa. Manifestacija je organizovana u Hali sportova u Kruševcu, u saradnji Rukometnog saveza Srbije, Sportskog saveza Kruševac, gradskog rukometnog kluba Napredak 12 i Udruženja rukometaša.

Učenici nižih razreda osnovnih škola imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim elementima rukometa, ali i da se oprobaju u ovom dinamičnom sportu kroz takmičenje koje je organizovano na dva terena posebno postavljena za ovu priliku.

Podsećamo da seniorski tim Gradskog ženskog rukometnog kluba Napredak 12 igra u Prvoj ligi Srbije i trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, što dodatno motiviše mlade sportiste u Kruševcu.

Festival mini rukometa je manifestacija koju, sa ciljem popularizacije rukometa i razvoja sportskog duha kod dece, organizuju Rukometni savez Srbije i Evropska rukometna federacija u gradovima širom Srbije.