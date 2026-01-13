Jefimija TV, Kruševac

OKK BEOGRAD, POBEDOM NAD OKK KRUŠEVAC, OBEZBEDIO UČEŠĆE U KUP-U RADIVOJA KORAĆA

ByGoran Nikolić

jan 13, 2026

Košarkaši OKK Kruševca i OKK Beograda sastali su se danas u kruševačkoj Hali sportova od 17.30 u finalu drugog stepena Kupa Srbije. Pobednik finalnog duela, OKK Beograd obezbedio je mesto na ovogodišnjem izdanju KUP-a Radivoja Koraća.

Kruševački klub, ove sezone jedan od najboljih u Prvoj muškoj regionalnoj ligi Zapad, plasmanom u finale drugog stepena kvalifikacija za KUP Radivoja Koraća napravio je podvig.

Kruševačka Hala sportova bila je puna i to je bila retko viđena slika u Kruševcu što, osim snimaka iz Hale, pokazuju i slike sa parkinga nakon završetka susreta.

