FK NAPREDAK: PREDSTAVLJENA POJAČANJA, EKIPA OTIŠLA NA PRIPREME U TURSKU

jan 9, 2026

FK Napredak na prvoj ovogodišnjoj konferenciji za novinare predstavio je nove igrače.

Naime, Napredak je ove zime angažovao šest pojačanja, a sedmo je mladi prvotimac Lazar Miladinović, koji je produžio ugovor do 2028. Napredak je zadržao trend dovođenja domaćih igrača jer, bez obzira na nezavidnu poziciju na tabeli, uvek radi u korist srpskog fudbala. Pre polaska na pripreme u Tursku, šef stručnog štaba Nikola Drinčić se osvrnuo na uvodni deo priprema.

Pred polazak na drugi deo priprema u Turskoj, prvotimci Napretka su zvanično promovisani. Iz Crvene zvezde su na pozajmicu došli desni bek Dragan Bojat i napadač Uroš Sremčević, iz kragujevačkog Radničkog 1923 vezista Jovan Ilić, a iz norveškog Kristijansuda štoper Igor Jeličić.

Ugovore sa Napretkom su potpisali vezista Nikola Skrobonja iz Radničkog 1923, do kraja prvenstva, Vasil Tašovski, ofanzivni vezni iz Partizana na godinu i po dana, a iz Napretkove škole Lazar Miladinović produžio je ugovor do 2028. godine.

Ekipa Napretka otputovala je u Tursku na drugi deo priprema, a do 23. januara odigraće 4 pripremne utakmice. Prva se igra već 12. januara, zatim 15., 18.,  i 22. januara.

