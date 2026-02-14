OSTAVKE U FUDBALSKOM KLUBU NAPREDAK NAKON JOŠ JEDNOG PRVENSTVENOG PORAZA

Poraz od niškog Radničkog u Kruševcu (FK Napredak 2:4 FK Radnički), nakon koga je, iako matematički šansa i dalje postoji, po svemu sudeći, jasno da će kruševački superligaš u narednoj sezoni igrati u Prvoj ligi, uslovio je brojne ostavke.

Neposredno po završetku utakmice ostavku je podneo prvi čovek Kluba Miloš Nenezić, a za njim i generalni sekretar Valentina Vasić, kao i predsednik Skupštine Dušan Stanković.

Odgovornost za tri minula poraza preuzeli su i sportski direktor Bratislav Ristić, kompletan stručni štab na čelu sa trenerom Nikolom Drinčićem i, takođe, podneli ostavke, ali ostaje da se vidi – hoće li i biti usvojene.

Predstoji sednica Skupštine, koja će biti zakazana u najkraćem roku i posle koje treba da bude poznato ko će u narednom periodu preuzeti čelnu funkciju u Klubu i kakve će promene to prouzrokovati.

Izvor: fknapredak.rs