FK NAPREDAK U NEDELJU DOČEKUJE SUBOTIČKI SPARTAK ŽK

U okviru 25. kola Super lige Srbije u nedelju, od 15.30, na stadionu u Kruševcu, Napredak dočekuje Spartak ŽK iz Subotice. O predstojećoj utakmici govorio je trener Napretka Zoran Ristić, istakavši da je kadrovska situacija i dalje problematična.

Povratnik u prvu postavu, vezista Filip Krstić kaže da se spremaju za Spartak, koji je odlična ekipa i ima jako dobrih pojedinaca i najavljuje osvajanje prvih prolećnih bodova.

Ulaz na stadion je slobodan, a besplatne karte mogu se preuzeti na biletarnici na ulazu u nedelju, od 12 časova. Biće otvorene tribine zapad 1 i zapad 2, kao i severna tribina.