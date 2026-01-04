PREMINUO MILORAD KOSANOVIĆ, NEKADAŠNJI FUDBALER I TRENER MNOGOBROJNIH KLUBOVA U SRBIJI I INOSTRANSTVU

Nekadašnji trener fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca, Crvene zvezde u dva mandata, Vojvodine i brojnih klubova u Srbiji i inostranstvu, preminuo je u Novom Sadu posle bolesti.

Rođen je 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima.

Karijeru je počeo 1969. godine u Borovu, odakle je 1971. nastavio u Malmeu u Švedskoj. Vratio se 1974. u zrenjaninski Proleter, a godinu dana kasnije prešao je u novosadsku Vojvodinu, čiji dres je nosio od 1975. do 1980. godine i odigrao 120 utakmica. Igračku karijeru je završio 1983, kao fudbaler Novog Sada sa Detelinare.

Sa Malmeom iz Švedske ima osvojenu titulu prvaka 1974. godine i dva Kupa 1973. i 1974. godine, dok je u dresu Vojvodine osvojio Srednjoevropski kup 1977. Zabeležio je i 12 utakmica za mladu reprezentaciju Jugoslavije u periodu od 1970. do 1972. godine.

Trenersku karijeru počeo je kao pomoćnik u Novom Sadu 1985. godine, a zatim je četiri godine bio poslovni direktor i direktor u Vojvodini u vreme kada je klub osvojio drugu šampionsku titulu 1989. godine. Bio je i glavni trener Vojvodine od 1991. do 1995. godine, sa kojom je bio vrlo ozbiljan rival Zvezdi i Partizanu, i čak bio prvi na tabeli posle jesenjeg dela sezone 1994/95. Predvodio je reprezentaciju Malte od 1996. do 1997.

Prvi put je bio trener Crvene zvezde od 1997. do 1998. godine. Sa crveno-belima je osvojio drugo mesto u šampionatu 1997/98, a prvak te sezone je bio Obilić. Kosanovićev tim je na početku naredne sezone 1998/99, izbacio gruzijski Kolheti, ruski Rotor iz Volgograda i francuski Mec iz Kupa UEFA, a eliminisan je od Liona. Zvezda je protiv Liona prvu utakmicu igrala u Bukureštu, a ne u Beogradu zbog navodne političke situacije. Crveno-beli su te jeseni imali i nešto slabije rezultate u prvenstvu, pa je Kosanović smenjen sa mesta šefa stručnog štaba.

Nakon toga vodi kineski Vuhan (1999.) a zatim Dalijan od 2000. do 2004. gde je beležio sjajne rezultate. Jedan je od najtrofejnijih trenera u kineskom fudbalu. Bio je tri puta uzastopno šampion najmnogoljudnije zemlje na svetu (2000, 2001. i 2002. godine), dva puta je trijumfovao u Superkupu Kine (2000. i 2002.) i jednom u kineskom FA Kupu 2001. godine. Vodio je Dalijan do finala azijskog Kupa pobednika kupova 2001. i polufinala azijske Lige šampiona 2002. godine.

Kosanović je bio selektor mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore od 2004. do 2005, ali je smenjen posle žestokih kritika Dejana Savićevića da neopravdano nije zvao nijednog mladog igrača iz Crne Gore.

Ponovo je postavljen za trenera Crvene zvezde u avgustu 2007. godine. U drugom mandatu u klub je stigao pred mečeve sa Glazgov Rendžersom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nije uspeo da se plasira u elitno takmičenje, jer Zvezda u tom trenutku nije imala efikasnog strelca, koji bi savladao golmana škotskog tima. Nije izgubio utakmicu u šampionatu Srbije, ali je nanizao mnogo nerešenih rezultata, dok je u grupnoj fazi Kupa UEFA poražen u Solunu od Arisa sa 0:3, pa je morao da ode sa klupe najtrofejnijeg srpskog kluba.

Kasnije je ponovo radio u Kini kao trener Dalijana (2008.) i Šanksija od 2010. do 2011. a vodio je i Olimpiju iz Ljubljane u sezoni 2013/14.

FK Napredak iz Kruševca trenirao je u periodu od 2017. do 2019. godine.