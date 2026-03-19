FK NAPREDAK: OSTAVKA PREDSEDNIKA NENEZIĆA JEDNOGLASNO ODBIJENA

Posle poraza od niškog Radničkog kompletno rukovodstvo FK Napredak , na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem, je podnelo ostavke. Zbog toga je sazvana Skupština. Na sednici kojoj su prisustvovali su i Bratislav Gašić, ministar odbrane, Vladan Gašić, predsednik FS RO i član IO FSS, Ivan Manojlović, gradonačelnik Kruševca, Snežana Radojković, zamenica gradonačelnika i Nevena Plavšić, pomoćnik gradonačelnika za sport. Podnet je prvo finansijski izveštaj za prošlu godinu, potom i izveštaj o radu u proteklih šest godina, za vreme aktuelnog rukovodstva. U tom periodu Napredak se konsolidovao na svim nivoima, finansijski, pre svega, a mnogo je uloženo i u infrastrukturu, razvoj omladinske škole, kao i školovanje sopstvenog igračkog kadra. Sve dobro, međutim, palo je u senku rezultata prvog tima, jer posle deset uzastopnih superligaških sezona, sledi seoba u Prvu ligu.

Podnoseći izveštaj o radu u prethodnom periodu predsednik Miloš Nenezić je, između ostalog, apostrofirao: „Radili smo najbolje što smo znali, ali smo i grešili, često pojedincima davali prevelika ovlašćenja. Od angažovanja pojedinih trenera, preko igrača, do nediscipline u ekipi, koja je za posledicu imala loše rezultate, a to je delom i moja greška. Planirali smo da veliki jubilej, 80 godina postojanja Kluba proslavimo kao superligaši, međutim, izvesno je da ćemo u Prvu ligu, ali za skoro 80 godina postojanja Napredak je proveo u najvišem rangu samo 28 sezona, od toga poslednjih 10 uzastopno. Sve ostalo vreme igrao je, u početku u podsavezu, većim delom u istoriji bio drugoligaš.“

Okupljenima se obratio i Bratislav Gašić, aktuelni ministar odbrane i nekadašnji gradonačelnik Kruševca, koji je svojevremeno i sam bio deo Napretkovog rukovodstva: „Ispadamo iz Super lige, pa šta!? Kao što smo se sve vreme časno i pošteno borili, časno ćemo i ispasti i potruditi se da se ekspresno vratimo. Voleo bih da u Srbiji u svakom gradu imamo po deset ljudi kao što su Napretkov predsednik Miloš Nenezić, ili gradonačelnik Ivan Manojlović. Nažalost, nema ih, zato ove ljude, koje imamo moramo da čuvamo. I predlažem da Miloš Nenezić, sa svojim timom saradnika ostane na čelu Napretka.“

Glasanje delegata bilo je jednoglasno: ostavka Miloša Nenezića i ostalih članova klupskog rukovodstva je jednoglasno odbijena.

Napredak će u decembru obeležiti 80 godina postojanja. U čast jubileja urađene su nove garniture dresova, koju će prvi tim nositi u narednoj sezoni.

Prvi primerak iz nove kolekcije sa brojem 80 dobio je ministar Bratislav Gašić, kao veliki prijatelj Kluba.

