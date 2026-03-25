MLADI KRUŠEVAČKI BOKSERI DONOSE DVE MEDALJE SA DRŽAVNOG PRVENSTVA ODRŽANOG NA ZLATIBORU

Na Zlatiboru se od 22. do 26. marta održava Državno prvenstvo Srbije u boksu za kadete i juniore, jedno od najvažnijih domaćih takmičenja u boksu.

Boks klub „14. oktobar KŠ 037“ iz Kruševca je zablistao na ovom takmičenju, u jakoj takmičarskoj konkurenciji. Katarina Božović, prvakinja regiona i Marjan Živković su osvojili bronzane medalje, a ostali članovi kluba, takmičari na Državnom prvenstvu Srbije u boksu za kadete i juniore, takođe su prikazali izvanredne partije i veliki potencijal.

Mladi kruševački bokseri izražavaju veliku zahvalnost treneru Dragiši Milojeviću, čiji trud i posvećenost stoje iza ovog uspeha, a rezultati potvrđuju kvalitet i borbeni duh svih u Boks klubu „14. oktobar KŠ 037“ i obećavaju još sjajnih nastupa u budućnosti.

Iz kluba poručuju da su sa velikim optimizmom pristupili nastupu svojih takmičara, a kruševački mladi bokseri su opravdali očekivanja i na pravi način predstavili svoj grad na ovom prvenstvu.

Fotografija: Boks klub „14. oktobar KŠ 037“, Kruševac