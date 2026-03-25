Društvo Sport Vesti

MLADI KRUŠEVAČKI BOKSERI DONOSE DVE MEDALJE SA DRŽAVNOG PRVENSTVA ODRŽANOG NA ZLATIBORU

ByGoran Nikolić

mar 25, 2026

Na Zlatiboru se od 22. do 26. marta održava Državno prvenstvo Srbije u boksu za kadete i juniore, jedno od najvažnijih domaćih takmičenja u boksu.

Boks klub „14. oktobar KŠ 037“ iz Kruševca je zablistao na ovom takmičenju, u jakoj takmičarskoj konkurenciji. Katarina Božović, prvakinja regiona i Marjan Živković su osvojili bronzane medalje, a ostali članovi kluba, takmičari na Državnom prvenstvu Srbije u boksu za kadete i juniore, takođe su prikazali izvanredne partije i veliki potencijal.

Mladi kruševački bokseri izražavaju veliku zahvalnost treneru Dragiši Milojeviću, čiji trud i posvećenost stoje iza ovog uspeha, a rezultati potvrđuju kvalitet i borbeni duh svih u Boks klubu „14. oktobar KŠ 037“ i obećavaju još sjajnih nastupa u budućnosti.

Iz kluba poručuju da su sa velikim optimizmom pristupili nastupu svojih takmičara, a kruševački mladi bokseri su opravdali očekivanja i na pravi način predstavili svoj grad na ovom prvenstvu.

Fotografija: Boks klub „14. oktobar KŠ 037“, Kruševac

