Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

U SREDU I ČETVRTAK VIŠE SUNČANIH SATI I TEMPERATURE DO 20°C, A ONDA VREMENSKI PREOKRET, UPOZORAVA RHMZ

ByGoran Nikolić

mar 25, 2026

U Kruševcu u sredu promenljivo oblačno, ali sa više sunčanih sati. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 17°C. U četvrtak vreme slično kao u sredu, ali još par stepeni toplije. Ujutru temperatura 5, tokom dana 20°C. U petak će tokom celog dana temperatura u Kruševcu biti oko 5°C, uz oblačno vreme i jaču kišu. Za vikend kiša ne prestaje da pada, ali će biti za nekoliko stepeni toplije.

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u petak, 27. marta 2026. godine, očekuje se oblačno i osetno hladnije vreme, u nižim predelima kiša, na planinama sneg. Prema upozorenju, na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlja do Borskog i Južnobanatskog okruga, očekuje se od 25 do 40mm kiše, lokalno je moguće i više, a u planinskim predelima od 15 do 30cm snega.

„Putevi Srbije“ d.o.o. apeluju da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, u nižim predelima kiša, na planinama sneg. Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Takođe, preporučuje se da se zamena zimskih guma letnjim odloži zbog najavljenih vremenskih neprilika.

