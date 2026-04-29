SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GRADSKE UPRAVE KRUŠEVAC

Povodom učestalih, a u poslednje vreme naročito intenzivnih i nedopustivih kršenja pozitivno-pravnih propisa, pre svega Odluke o održavanju čistoće i o podizanju i održavanju zelenih površina, podsećamo građane da je u članu 14, stav 1, tačka 15 ove Odluke striktno precizirano:

U interesu zaštite čistoće zabranjeno je rasturati, postavljati i lepiti plakate, objave, obaveštenja, oglase, pozive, reklamne panoe, oznake, transparente i slično van predviđenih mesta za to, ili van mesta koja po posebnom zahtevu odobravaju nadležna odeljenja Gradske uprave grada Kruševca, kao i pisati grafite po objektima u javnoj svojini, kulturnim spomenicima, saobraćajnoj signalizaciji i slično.

Takvo ponašanje, osim što je nedopustivo i neprimereno, kažnjivo je u skladu sa članom 93, stav 1, tačka 1 i podleže prekršajnoj odgovornosti.

U skladu sa tim i u cilju održavanja čistoće i uređenosti grada, Gradska uprava i nadležni organi pojačaće kontrolu i nadzor nad objektima, kao i gradskim mobilijarom u javnoj svojini. U slučaju kršenja zakona, biće primenjeni mehanizmi za sankcionisanje.