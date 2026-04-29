SAJAM OBRAZOVANJA I PROFESIONALNE ORIJENTACIJE ODRŽAN U KRUŠEVCU

U kruševackoj Hali sportova održan je Sajam obrazovanja i profesionalne orjentacije za učenike osmog razreda osnovnih škola.

Školska uprava grada Kruševca, u saradnji sa Gradskom upravom i Sportskim centrom, a uz podršku Nacionalne službe zapošljavanja, tradicionalno je organizovala Sajam obrazovanja i profesionalne orjentacije za učenike osmog razreda Osnovnih škola, sa ciljem da se đacima zavšnog razreda pruži pomoć pri izboru budućeg zanimanja. Predstavilo se 17 srednjih škola iz Rasinskog okruga, a sajam je posetilo oko 1.500 učenika osnovnih škola.

Sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije svečano je otvorila pomoćnica gradonačelnika Snežana Aleksić.

Kao i svake godine, osim Sajma obrazovanja za učenike osnovnih škola, organizuje se i Sajam visokih škola i fakulteta koje je zakazan za četvrtak, 30. aprila od 12 sati u kruševačkoj Hali sportova.