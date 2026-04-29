POTPISAN UGOVOR O SARADNJI U OKVIRU PROJEKTA ORGANIZACIJE „HELP“ I GRADA KRUŠEVCA

U okviru projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ grad Krusevac i organizacija HELP, potpisali su Ugovor o saradnji.

Ugovor predviđa saradnju na projektu koji finansiraju Švedska agencija za međunarodni razvoj SIDA i Grad Kruševac. Inače, saradnja grada i organizacije Help traje već 20 godina i do sada su realizovani značajni projekti, prvenstveno za poboljšanje uslova i kvaliteta života određenih kategorija stanovništva.

Kako je i predviđeno Ugovorom o saradnji između Help-a i Kruševca, selekcijom na osnovu socijalnih i ekonomskih kriterijuma, biće odabrana 22 finalna korisnika (20 korisnika donacije 2.200 evra i 2 korisnika donacije 3.600 evra). Projekat obuhvata i komponentu Plaćena praksa za 6 praktikanata na period od 6 meseci i donaciju za tri poslodavca koji će zaposliti radnike na period od 12 meseci. Donacija poslodavcima za zaposlenje radnika iznosi 3.000 evra po radniku u opremi za rad. Svi finalni korisnici će dobiti opremu za započinjanje samostalnih proizvodnih, zanatskih, uslužnih i poljoprivrednih delatnosti, pojedinačne vrednosti od 2.200 i 3.600 evra, a čiju nabavku vrši Help.

Nakon današnjeg potpisivanja ugovora o saradnji, počeće informativna kampanja, te zainteresovani mogu putem sajta organizacije HELP, Grada Kruševca i društvenih mreža da dobiju informacije o uslovima i načinu prijavljivanja za pomenuti projekat.

Projekat „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ sprovodi Nemačka organizacija Help, a finansiraju Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju “Sida“ i ciljni gradovi/opštine.

Ukupna vrednost investicije za Grad Kruševac u ovoj fazi projekta iznosi oko 89.580.00 evra, a učešće Grada Kruševca iznosi 25,620.00 evra ili 30% vrednosti direktnih troškova kupovine opreme za korisnike.