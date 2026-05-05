Pravovremena prijava, najkasnije 48 sati pre početka prevoza, omogućava da pripadnici saobraćajne policije adekvatno planiraju i sprovedu kontrolu autobusa i vozača, u cilju očuvanja bezbednosti dece u saobraćaju.

Saobraćajna policija će i u narednom periodu dosledno obavljati kontrole i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Od početka godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavljeno je više od 3.600 ekskurzija, dok su pripadnici saobraćajne policije izvršili kontrolu ukupno 4.844 autobusa i vozača autobusa.

Tom prilikom utvrđene su nepravilnosti kod ukupno sedam autobusa koji su isključeni iz saobraćaja, kao i kod 14 vozača autobusa, od kojih su dvojica isključena iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom naglašava da je bezbednost dece apsolutni prioritet i poziva sve organizatore da poštuju propise i odgovorno planiraju prevoz.