KRUŠEVLJANIN RAŠKO JOČIĆ DANAS PROSLAVIO SVOJ 100. ROĐENDAN

ByGoran Nikolić

maj 4, 2026

Povodom 100. rođendana Jočić Raška, korisnika usluge „Pomoć u kući“, Gerontološki centar Kruševac organizovao je prigodno druženje u domu slavljenika.

U prisustvu članova porodice, ali i stručnih radnika i saradnika Geronološkog centra Jočić Raško, proslavio je 100. rođendan.  Raško, koji inače živi sam, ističe da mu usluga „Pomoć u kući“ mnogo znači.

Organizacija današnjeg obeležavanja jubilarnog 100. rođendana korisnika Pomoć u kući, šalje poruku solidarnosti, promocije vrednosti i brige o starijim sugrađanima, kao i značaju usluga socijalne zaštite.

Оko 700 korisnika na teritoriji grada Kruševca koristi uslugu Pomoć u kući. U zavisnosti od potreba, gerontodomaćice i stručni saradnici više puta nedeljno obilaze staračka samačka domaćinstva, i trenutno nema liste čekanja, rekla je ovom prilikom direktorka Gerontološkog centra Kruševac.

