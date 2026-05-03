U NAREDNIH SEDAM DANA UGLAVNOM BEZ NAJAVLJENIH VEĆIH PADAVINA I SA DNEVNIM TEMPERATURAMA OD PREKO 25°C

ByGoran Nikolić

maj 3, 2026

U Srbiji u ponedeljak nakon hladnog jutra, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, u toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 22 do 26°C. Upozorenje: Prizemni mraz, verovatnoća 80%.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 3 ujutru do 23°C tokom dana.

U Srbiji u utorak ujutro izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29°C. Upozorenje: Prizemni mraz, verovatnoća 50%.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano. Temperatura od 6 ujutru do 27°C tokom dana.

U Srbiji u sredu umereno oblačno i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se kao retka pojava u ranim jutarnjim satima, kao i u drugom delu dana. Vetar slab i umeren, južnih smerova, posle podne u pojačanju i kratkotrajnom skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša od 24 do 27°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo, smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 28°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, dok su na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, jugozapadni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 23 do 26 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, sa ili bez padavina, verovatnoća 70%.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura 14, najviša tokom dana 26°C.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno sa mogućom slabom kišom tokom dana. Temperatura od 12 do 25°C.

U subotu u Kruševcu smena sunca i oblaka i bez najavljenih padavina. Temperatura ujutru oko 13, najviša dnevna 24°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, ali toplo. Temperatura od 16 do 27°C.

U ponedeljak u Kruševcu, prema današnjoj prognozi, promenljivo, ali suvo vreme. Temperatura od 17 do 26°C.

Prognoza vremena za Srbiju u periodu od 08. do 12. maja 2026. godine: Promenljivo i toplo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

