Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ODRŽANA 6. SEDNICA SAVETA ZA MLADE GRADA KRUŠEVCA

ByGoran Nikolić

maj 4, 2026

U Gradskoj upravi održana je šesta sednica Saveta za mlade grada Kruševca, kojoj su prisustvovale pomoćnice gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić i za omladinu i sport Nevena Plavšić.

Na sednici je razmatran i usvojen sledeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice održane 25.11.2025. godine;
  2. Predstavljanje novih članova Saveta za mlade;
  3. Izveštaj o radu Kancelarije za mlade grada Kruševca u 2025. godini;
  4. Analiza ankete o stavovima i potrebama mladih grada Kruševca za 2026. godinu;
  5. Odabir aktivnosti Kancelarije za mlade u narednom periodu;
  6. Obeležavanje Međunarodnog dana mladih;
  7. Razno.

U okviru sednice izvršena je detaljna analiza ankete o stavovima i potrebama mladih grada Kruševca za 2026. godinu, pri čemu su rezimirani ključni rezultati koji će predstavljati osnovu za dalje planiranje aktivnosti.

Takođe, razmatrani su i usvojeni predlozi radionica neformalnog obrazovanja i sertifikovanih obuka za mlade, koje će Kancelarija za mlade grada Kruševca realizovati tokom 2026. godine, sa ciljem unapređenja znanja i veština mladih.

Članovi Saveta su, u okviru priprema za obeležavanje Međunarodnog dana mladih, razmatrali predloge izvođača za koncert, kao i predloge tribina za mlade koje će biti realizovane u toku tekuće godine.

Savet za mlade nastavlja sa aktivnostima usmerenim na unapređenje položaja mladih i stvaranje podsticajnog okruženja za njihov lični i profesionalni razvoj.

Preuzeto sa: krusevac.ls.gov.rs

