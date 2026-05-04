U KRUŠEVCU JE ODRŽANO OPŠTINSKO TAKMIČENJE U ATLETICI

ByGoran Nikolić

maj 4, 2026

U Kruševcu je održano opštinsko takmičenje u atletici, kao priprema za okružno koje će biti organizovano 12. maja, a potom i državno čiji će domaćin biti grad Kruševac, koji će ugostiti preko 400 dece iz cele Srbije.

Grad Kruševac pripremio je bogat i raznovrstan sportski program koji će tokom maja i juna pretvoriti gradske terene u centre vrhunskih takmičenja i rekreativnih susreta.

Na atletskom stadionu “Radomir Mićić Miče” u Kruševcu koji je poznat kao centar atletike u regionu i redovni domaćin državnih prvenstava, danas je održano opštinsko takmičenje koje predstavlja kvalifikacioni nivo za Okružno prvenstvo. Takmičenje je organizovao Savez za školski sport grada Kruševca u saradnji sa lokalnim klubovima i školama. Inače, grad Kruševac će biti domaćin svim školskim takmičenjima zaključno sa državnim, koji će se održati 26. maja, kada se očekuje preko 400 dece iz cele Srbije.

Oni koji se na opštinskom pokažu kao prvi, najbolji u disciplinama,  obezebediće plasman na Okružnom takmičenju koje će se održati 12. maja na Mičetovom stadionu.

Pomenute sportske manifestacije nisu samo takmičarskog karaktera, već predstavljaju i dobru priliku za druženje, ali i podstrek na aktivno bavljenje sportom.

