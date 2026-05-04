Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

FONDACIJE I UDRUŽENJA, UZ PODRŠKU MINISTRA ODBRANE I GRADA KRUŠEVCA RENOVIRAJU STAN PORODICE NIKOLIĆ

ByGoran Nikolić

maj 4, 2026

Fondacija „Za nevidljive heroje“ i Udruženje veterana 72. Specijalne brigade, uz podršku ministra odbrane Bratislava Gašića, Grada Кruševca, privrednih subjekata i Udruženja boraca, renoviraju stan porodice preminulog vodnika Jugoslava Nikolića.

Porodicu – suprugu Draganu i ćerku Mašu posetio je gradonačelnik Ivan Manojlović i predstavnici Fondacije i Udruženja.

Predstavnik Udruženja veterana 72. specijalne brigade, Miodrag Kapor, naglasio je da su uočili da postoji mnogo problema u porodicama poginulih boraca i od tada se radi na tome da im se pomogne.

Supruga preminulog vodnika, Dragana Nikolić, zahvalila se svima na podršci istakavši da njoj i njenoj ćerki ova pomoć mnogo znači.

Iz Udruženja veterana 72. specijalne brigade je istakli su da je Jugoslav Nikolić bio pomorski diverzant, a potom i pripadnik izviđačko-diverzantskih jedinica, koje spadaju među najelitnije u Vojsci Srbije.

Gradonačelnik Kruševca, Ivan Manojlović je poručio da će Grad nastaviti sa ovakvim aktivnostima. Ovakve inicijative pokazuju značaj saradnje institucija, udruženja i pojedinaca u pružanju podrške porodicama boraca i unapređenju njihovih životnih uslova.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

ODRŽANA STRUČNA TRIBINA „SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O HPV VAKCINI“

maj 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLAZMA SPORTSKE IGRE MLADIH 18. MAJA U KRUŠEVCU

maj 5, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

TOKOM ČETIRI DANA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA OTKRIVENO 24.359 PREKRŠAJA

maj 5, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

ODRŽANA STRUČNA TRIBINA „SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O HPV VAKCINI“

05.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLAZMA SPORTSKE IGRE MLADIH 18. MAJA U KRUŠEVCU

05.05.2026. Goran Nikolić
Nekategorisano

STRUČNI SKUP UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE „DUALNO OBRAZOVANJE U PRAKSI“

05.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

TOKOM ČETIRI DANA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA OTKRIVENO 24.359 PREKRŠAJA

05.05.2026. Goran Nikolić