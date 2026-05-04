FONDACIJE I UDRUŽENJA, UZ PODRŠKU MINISTRA ODBRANE I GRADA KRUŠEVCA RENOVIRAJU STAN PORODICE NIKOLIĆ

Fondacija „Za nevidljive heroje“ i Udruženje veterana 72. Specijalne brigade, uz podršku ministra odbrane Bratislava Gašića, Grada Кruševca, privrednih subjekata i Udruženja boraca, renoviraju stan porodice preminulog vodnika Jugoslava Nikolića.

Porodicu – suprugu Draganu i ćerku Mašu posetio je gradonačelnik Ivan Manojlović i predstavnici Fondacije i Udruženja.

Predstavnik Udruženja veterana 72. specijalne brigade, Miodrag Kapor, naglasio je da su uočili da postoji mnogo problema u porodicama poginulih boraca i od tada se radi na tome da im se pomogne.

Supruga preminulog vodnika, Dragana Nikolić, zahvalila se svima na podršci istakavši da njoj i njenoj ćerki ova pomoć mnogo znači.

Iz Udruženja veterana 72. specijalne brigade je istakli su da je Jugoslav Nikolić bio pomorski diverzant, a potom i pripadnik izviđačko-diverzantskih jedinica, koje spadaju među najelitnije u Vojsci Srbije.

Gradonačelnik Kruševca, Ivan Manojlović je poručio da će Grad nastaviti sa ovakvim aktivnostima. Ovakve inicijative pokazuju značaj saradnje institucija, udruženja i pojedinaca u pružanju podrške porodicama boraca i unapređenju njihovih životnih uslova.