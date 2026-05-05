U saopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 1.239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

MUP će nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima, dodaje se u saopštenju.