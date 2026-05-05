Jefimija TV, Kruševac

PLAZMA SPORTSKE IGRE MLADIH 18. MAJA U KRUŠEVCU

ByGoran Nikolić

maj 5, 2026

Plazma sportske igre mladih svečano su otvorene u Novom Sadu. Svečanom otvaranju prisustvovala je i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport grada Kruševca Nevena Plavšić.

Trinaeste Plazma Sportske igre mladih svečano su otvorene na platou SPENS-a u Novom Sadu, a ministar omladine i sporta Zoran Gajić je izjavio da su Igre pravi simbol prijateljstva i zajedništva. „Čast mi je da vas danas pozdravim u prelepom Novom Sadu. Ove igre su simbol prijateljstva, zajedništva, fer pleja. Već godinama okupljaju desetine dece“, rekao je Gajić na otvaranju. On je dodao i da deca uče kako da poštuju protivnika i time grade temelj zdravog društva, kao i da sport nije privilegija već pravo. Gajić je zaključio i da su Plazma Sportske igre mladih prilika za poznanstva koja traju ceo život. Plazma Sportske igre mladih predstavljaju jednu od najvećih manifestacija amaterskog sporta za decu i mlade u Evropi, koja već skoro tri decenije okuplja mališane iz regiona – Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, a ove godine i Severne Makedonije. Svečanom otvaranju prisustvovala je i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport grada Kruševca Nevena Plavšić, kao i veliki broj dece iz Novog Sada i cele Srbije, veliki broj sportista i sportskih radnika.

Tokom događaja, deca imaju priliku da se takmiče u više sportskih disciplina, među kojima su: mali fudbal Coca-Cola Cup, mali fudbal Telekom Srbija Kup, odbojka u ženskoj konkurenciji, Lino igra „između dve vatre“, kao i basket 3×3 u okviru Sprite 3×3 Cup-a.

18. maja će deca iz Kruševca imati prilike i ove godine da uživaju u igrama.

