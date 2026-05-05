ODRŽANA STRUČNA TRIBINA „SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O HPV VAKCINI“

U Beloj sali KCK, održana je stručna tribina „Sve što treba da znate o HPV vakcini“ koju je organizovala Kancelarija za mlade grada Kruševca u saradnji sa Domom zdravlja.

Srbija je od juna 2022. godine obezbedila vakcinu protiv Humanog papiloma virusa/HPV virusa koji je glavni uzročnik određenih malignih bolesti od kojih je karcinom grlića materice najzastupljeniji u Srbiji, koja je na žalost prva u Evropi po broju obolelih žena.

Prema zakonu naše zemlje, devojčice i dečaci od 9 godina mogu da prime vakcinu protiv HPV virusa, a preporuka svetske zdravstvene organizacije je da to učine do 14 godina, iz razloga što se do tada najbolje razvija imunitet.

Prema dostupnim podacima, procenat datih doza vakcine protiv HPV virusa u Srbiji i dalje je mali, a jedan od razloga za takvu statistiku je, smatraju stručnjaci, negativna kampanja uglavnom na društvenim mrežama i pojednim medijima.

Vakcina protiv HPV-a je visoko efikasna i bezbedna zaštita od humanog papiloma virusa koji izaziva rak grlića materice, druge karcinome i polne bradavice. Najefikasnija je ako se primi pre stupanja u seksualne odnose, a preporučuje se deci i mladima od 9 do 26 godina. U Srbiji besplatna za uzrast do 19 godina.