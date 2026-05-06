AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ORGANIZUJE KAMPANJU „NA MATURU BEZ AUTOMOBILA“ U KRUŠEVCU 7. MAJA

maj 6, 2026

Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje kampanju „Na maturu bez automobila“ koja će se održati 07. maja sa početkom u 12 časova u sali Doma sindikata.

Agencija za bezbednost saobraćaja i Grad Кruševac u četvrtak, 7. maja organizuju kampanju preventivnog povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju pod nazivom “Na maturu bez automobila”. Cilj kampanje koja obilazi Srbiju je da se maksimalno poveća bezbednost mladih u saobraćaju i sačuvaju njihovi životi u periodu maturskih proslava. Кampanju ,,Na maturu bez automobila“ organizuje republička Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS), u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja.

Кroz predstavljanje podataka o broju mladih života koje izgubimo zbog nesmotrenosti u saobraćaju, kruševačkim maturantima će biti  predstavljene opasnosti koje prete da jedan od najlepših dana u životu svakog mladog čoveka pretvore u noćnu moru.

Ovakve akcije su veoma bitne, jer kroz neposredno obraćanje maturantima i lični primer osobe sa invaliditetom u invalidskim kolicima, koja je svoj invaliditet stekla u saobraćajnoj nezgodi, poruka ima mnogo jači utisak na slušaoce.

Teorijski deo edukacije biće održan u sali hola Doma Sindikata od 12 do 14 časova. Praktični deo edukacije pomoću simulatora prevrtanja vozila i čeonog sudara biće održan na parkingu kod Hale sportova od 09 do 17 časova.

